Карантин на два месяца вводят в «оранжевом» Киеве

Карантин в Киеве. Фото: Istock

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Карантин в Киеве, который отнесли в «оранжевую» зону карантина, вводят на два месяца из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией.

Ситуация в столице остается прогнозируемой, а попадание Киева в «оранжевую» зону ожидали еще на прошлой неделе. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Мы будем наблюдать оранжевую зону в ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе и развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов, — добавил Рубан.



Отметим, что во время действия в Киеве «оранжевой» зоны карантина будут введены следующие ограничения:

запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 220 человек — 1 человек на 10 м² площади здания;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, — кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м² помещения;

запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санаториев и лагерей в столице и пригороде;

перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине продолжает действовать из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны. В «красную» зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.