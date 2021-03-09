Карантин на два місяці запроваджують у «помаранчевому» Києві

Карантин у Києві. Фото: Istock

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Карантин у Києві, який віднесли до «помаранчевої» зони карантину, запроваджують на два місяці через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Ситуація у столиці залишається прогнозованою, а потрапляння Києва до «помаранчевої» зони очікували ще минулого тижня. Про це повідомив голова Держспоживслужби в столиці Олег Рубан.

Ми будемо спостерігати помаранчеву зону в найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі й розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів, — додав Рубан.



Зауважимо, що під час дії у Києві «помаранчевої» зони карантину будуть діяти такі обмеження:

заборона проведення масових заходів за участі понад 220 осіб — 1 особа на 10 м² площі будівлі;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, — крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м² приміщення;

заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторіїв і таборів у столиці та передмісті;

перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні продовжує діяти через спалах захворюваності на коронавірус. Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони. До «червоної» зони потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.