Єлизавета II не підписала заяву з приводу інтерв'ю Гаррі і Меган Маркл

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Єлизавета II, королева Великої Британії, відмовилася підписувати заздалегідь підготовлену заяву щодо інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській журналістці Опрі Вінфрі.

Офіційні особи Букінгемського палацу сподівалися, що заява, в якій підкреслюється любов і турбота королівської сім’ї про герцога і герцогиню Сассекських дозволить знизити напругу після інтерв’ю, повідомляє The Times.

На думку видання, королева відмовилася підписати заяву, бо їй «потрібно більше часу, щоб обміркувати свою відповідь». Ситуація, що склалася, за оцінкою британських ЗМІ, завдає удару по репутації королівської сім’ї як всередині країни, так і за кордоном.

Майже половина британців вважає, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл повелися неналежно, давши скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі. Про це свідчать поширені в понеділок дані дослідження, проведеного соціологічною компанією YouGov.

Серед 2,1 тис. респондентів 47% вважають, що подібне інтерв’ю було недоречним, протилежної думки дотримується лише 21% опитаних. Ще 31% учасників дослідження не змогли визначитися з відповіддю.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, у якому звинуватили королівську родину в расизмі. Через резонансні звинувачення британська королівська родина веде «кризові переговори», намагаючись вирішити, як відповідати на скандальне інтерв’ю пари.