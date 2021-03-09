Англійська з дитсадка. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n151469-angliyska-z-dytsadka-sposib-rozv-yazannya-movnogo-pytannya-znayshov-danilov.html

Ракурс

Англійська мова як друга державна мова в Україні зможе убезпечити державу від «лінгвістичної війни», яку розв’язала Російська Федерація.

У такий спосіб населення зможе вільно користуватися англомовними виданнями, тому «мовне» питання може зникнути. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

На його думку, за 30 років Україна досі не визначила українську мову як первинну фундаментальну мову незалежності, а також не збагнула важливість англійської мови, яка має бути обов’язково другою мовою в країні для того, щоб убезпечити українців від російських атак.

Знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійська мова має бути використовувана з дитячого садочка, в школі, — зазначив Данілов.

Данілов додав, що якщо Україна рухається в Євросоюз та НАТО — це питання виживання в російськомовному лінгвістичному світі.



Якщо ми не будемо цим питанням займатися, то постійно будемо наражатися на російські наративи. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва захищає не росіян, а саме російськомовних. Якщо в будь-якій країні світу людина говорить російською, то росіяни вважають, що вони повинні її захистити. У нас багато людей на території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей говорили російською, але це не означає, що вони повинні військовим шляхом окупувати ці території, — заявив секретар РНБО.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що другою державною мовою в Україні має бути англійська. Це мрія секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Причому вчити її дітям необхідно ще у дитсадку. Секретар РНБО згадав про англійську, коли відповідав про мовне питання в Україні. Він заперечив необхідність запровадження російської як другої державної.