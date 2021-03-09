Английский с детсада. Фото: Главком

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Английский язык как второй государственный язык в Украине сможет обезопасить страну от «лингвистической войны», которую развязала Российская Федерация.

Таким образом население сможет свободно пользоваться англоязычными изданиями, поэтому «языковой» вопрос может исчезнуть. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

По его мнению, за 30 лет Украина еще не определила украинский язык как первичный фундаментальный язык независимости, а также не поняла важности английского языка, который должен быть вторым языком в стране для того, чтобы обезопасить украинцев от российских атак.

Знание молодежью английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен быть внедрен с детского сада, в школе, — отметил Данилов.

Данилов добавил, что если Украина движется в Евросоюз и НАТО — это вопрос выживания в русскоязычном лингвистическом мире.

Если мы не будем этим вопросом заниматься, то постоянно будем натыкаться на российские нарративы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва защищает не русских, а именно русскоязычных. Если в любой стране мира человек говорит по-русски, то россияне считают, что они должны его защитить. У нас много людей на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей говорили на русском, но это не значит, что они должны военным путем оккупировать эти территории, — заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторым государственным языком в Украине должен быть английский. Это мечта секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Причем учить его детям необходимо еще в детском саду. Секретарь СНБО вспомнил об английском, когда отвечал об языковом вопросе в Украине. Он также отмел необходимость введения русского как второго государственного.