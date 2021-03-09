Елизавета II не подписала заявление по поводу интервью Гарри и Меган Маркл

https://racurs.ua/n151470-elizaveta-ii-ne-podpisala-zayavlenie-po-povodu-intervu-garri-i-megan-markl-video.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, отказалась подписывать заранее подготовленное заявление по интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.

Официальные лица Букингемского дворца надеялись, что заявление, в котором подчеркивается любовь и забота королевской семьи о герцоге и герцогине Сассекских, позволит снизить напряженность после интервью, сообщает The Times.

По мнению издания, королева отказалась подписать заявление, так как ей «нужно больше времени, чтобы обдумать свой ответ».

Сложившаяся ситуация, по оценке британских обозревателей, наносит удар по репутации королевской семьи как внутри страны, так и за рубежом.

Почти половина британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав скандальное интервью Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

Среди 2,1 тыс. респондентов 47% считают, что подобное интервью было неуместным, противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Еще 31% участников исследования не смогли определиться с ответом.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме. Из-за резонансных обвинений британская королевская семья ведет «кризисные переговоры», пытаясь решить, как отвечать на скандальное интервью пары.