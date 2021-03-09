На «Евровидении» певица из Таджикистана расскажет о проблемах российских женщин — соцсети возмущены

На «Евровидении» певица из Таджикистана расскажет о проблемах российских женщин — соцсети возмущеныhttps://racurs.ua/n151473-na-evrovidenii-pevica-iz-tadjikistana-rasskajet-o-problemah-rossiyskih-jenschin-socseti.htmlРакурс
Россия отправит на «Евровидение-2021» певица манежа Сангин (Manizha) из Таджикистана, которая исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»).
В финале национального отбора Manizha победила по результатам зрительского голосования опередив два коллектива из России — дуэт «2Машы» и инди-группу Therr Maitz.
Впрочем, такой результат нацотбора вызвал бурную реакцию российского сегмента соцсетей. Пользователи, в частности, жалуются на сам текст песни.
Так, в соцсети Instagram приобрели популярность хэштег #испанскийстыд (имея в виду термин, которым называют чувство неловкости или стыда других) и подобные, в который постятся текст песни Russian Woman.
Что за шлак? Текст вообще выглядит как набор слов, смысла уловить невозможно, — возмущаются в соцсетях.
Как можно петь такое о русской женщине ???, — выражают свое недовольство россияне. — Неужели всю нацию держат за дураков?
Часть пользователей соцсетей считают результаты голосования сфальсифицированными.
Евровидение-2021 года состоится в Роттердаме в период с 18 по 22 мая.