На «Евровидении» певица из Таджикистана расскажет о проблемах российских женщин — соцсети возмущены

Певица Манижа Сангин, фото: reina_eurovision

https://racurs.ua/n151473-na-evrovidenii-pevica-iz-tadjikistana-rasskajet-o-problemah-rossiyskih-jenschin-socseti.html

Ракурс

Россия отправит на «Евровидение-2021» певица манежа Сангин (Manizha) из Таджикистана, которая исполнит песню Russian Woman («Русская женщина»).

В финале национального отбора Manizha победила по результатам зрительского голосования опередив два коллектива из России — дуэт «2Машы» и инди-группу Therr Maitz.

Впрочем, такой результат нацотбора вызвал бурную реакцию российского сегмента соцсетей. Пользователи, в частности, жалуются на сам текст песни.

Так, в соцсети Instagram приобрели популярность хэштег #испанскийстыд (имея в виду термин, которым называют чувство неловкости или стыда других) и подобные, в который постятся текст песни Russian Woman.

Что за шлак? Текст вообще выглядит как набор слов, смысла уловить невозможно, — возмущаются в соцсетях.

Как можно петь такое о русской женщине ???, — выражают свое недовольство россияне. — Неужели всю нацию держат за дураков?

Часть пользователей соцсетей считают результаты голосования сфальсифицированными.

Евровидение-2021 года состоится в Роттердаме в период с 18 по 22 мая.