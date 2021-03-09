В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n151477-vakcynaciya-zamist-lokdaunu-zelenskyy-krytykuie-tempy-covid-scheplennya.html

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Володимир Зеленський, президент України, наголошує, що головною відповіддю на епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 є вакцинація населення, а не запровадження локдауну.

Про це він заявив під час обговорення вакцинації під час традиційної селекторної наради щодо ситуації з COVID-19 в Україні. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих, — наголосив президент.

Зеленський наголошує, що Україні потрібно збільшити темпи вакцинації. Для цього він запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, не лише Міністерства охорони здоров’я, а також ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що очолюване ним відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть у проведенні вакцинації.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що продовжить проводити перемовини щодо отримання Україною вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, Степанов нещодавно розповів, кого вважає замовниками «антивакцинальної вакханалії» в Україні.