Дело Пашинского – потерпевший отозвал иск к бывшему депутату. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151479-delo-pashinskogo-poterpevshiy-otozval-isk-k-byvshemu-deputatu.html

Ракурс

Дело Пашинского продолжат рассматривать, но без участия потерпевшего — Вячеслав Химикус отозвал свой иск по делу в отношении бывшего народного депутата.

Химикус сообщил суду, что ему выплатили компенсацию, а также то, что он прощает Пашинского, рассказала адвокат потерпевшего Марина Паринова на странице в Facebook.

Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. В дальнейшем рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского будет продолжаться, но без участия потерпевшего, — подчеркнула адвокат.

Как передают «Ґрати», дело бывшего депутата продолжат слушать: 9 марта в суде допросили свидетелей, в том числе супругу потерпевшего Химикуса и супругу Пашинского.

Химикус не назвал сумму компенсации, однако сказал, что она меньше 1,5 млн грн, которые он требовал в иске. Он также не рассказал, кто передал ему деньги, но отметил, что с Пашинским не встречался.

Напомним, 31 декабря 2016 года на трассе в одном из сел Киевской области произошел конфликт между в то время нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Последний в результате инцидента получил пулевое ранение ноги.

В ходе расследования нардеп утверждал, что это была самозащита, поскольку Химикус якобы ударил его по голове бутылкой. По версии раненого, оружие депутат применил неоправданно.

В октябре 2019 года Пашинскому сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений. Позже тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может стать фигурантом еще трех уголовных производств.

В декабре того же года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест. Сам депутат вину не признает, его защита не видит в инциденте состава преступления.