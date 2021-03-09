Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл, фото: Hello!

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Ракурс

Фото принца Гарри, Меган Маркл, а также их сына Арчи, которому скоро исполнится два года, обнародовал фотограф Мисан Гарриман.

Черно-белое фото опубликовано на его странице в социальной сети Instagram по случаю Международного женского дня 8 марта.

Великолепная новость по случаю празднования Международного женского дня! Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в клуб родителей дочерей, Гарри, — подписал снимок Гарриман.

Дело в том, что в недавнем интервью популярной американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло в эфир 8 марта, супруги сообщили пол будущего второго ребенка — это девочка.

На опубликованном Гарриманом снимке Маркл держит на руках Арчи, а босоногий принц обнимает свою жену.

Напомним, 14 февраля был опубликован другой снимок из этой серии. Тогда супруги сообщили, что они ожидают второго ребенка.