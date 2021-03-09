Єлизавета II, принц Гаррі та Меган Маркл, фото: Hello!

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Ракурс

Фото принца Гаррі, Меган Маркл, а також їхнього сина Арчі, якому невдовзі виповниться два роки, оприлюднив фотограф Місан Гарріман.

Чорно-біле фото опубліковане на його сторінці в соціальній мережі Instagram з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Чудова новина з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня! Вітаю вас, друзі, і ласкаво просимо в клуб батьків доньок, Гаррі, — підписав знімок Гарріман.

Річ у тім, що в нещодавньому інтерв’ю подружжя популярній американській телеведучій Опрі Уїнфрі, котре вийшло в ефір 8 березня, було повідомлено стать майбутньої другої дитини герцогів Сассекських — це дівчинка.

На опублікованому Гарріманом знімку Маркл тримає на руках Арчі, а босоногий принц обіймає свою дружину.

Нагадаємо, 14 лютого було опубліковано інший знімок з цієї серії. Тоді подружжя повідомило, що вони очікують на другу дитину.