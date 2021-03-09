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Єлизавета II, принц Гаррі та Меган Маркл, фото: Hello!
Новий знімок принца Гаррі та Меган Маркл з дитиною опублікували до 8 березня — деталіhttps://racurs.ua/ua/n151481-novyy-znimok-prynca-garri-ta-megan-markl-z-dytynou-opublikuvaly-do-8-bereznya-detali.htmlРакурс
Фото принца Гаррі, Меган Маркл, а також їхнього сина Арчі, якому невдовзі виповниться два роки, оприлюднив фотограф Місан Гарріман.
Чорно-біле фото опубліковане на його сторінці в соціальній мережі Instagram з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.
Чудова новина з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня! Вітаю вас, друзі, і ласкаво просимо в клуб батьків доньок, Гаррі, — підписав знімок Гарріман.
Річ у тім, що в нещодавньому інтерв’ю подружжя популярній американській телеведучій Опрі Уїнфрі, котре вийшло в ефір 8 березня, було повідомлено стать майбутньої другої дитини герцогів Сассекських — це дівчинка.
На опублікованому Гарріманом знімку Маркл тримає на руках Арчі, а босоногий принц обіймає свою дружину.
Нагадаємо, 14 лютого було опубліковано інший знімок з цієї серії. Тоді подружжя повідомило, що вони очікують на другу дитину.
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