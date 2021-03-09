Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n151482-avtozak-iz-antonenkom-blokuvaly-bilya-sudu-v-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Під час акції протесту у Києві активісти 9 березня блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко.

Між протестувальниками та поліцією на вулиці Дегтярівській сталися сутички.

Суддя Шевченківського суду Оксана Голуб скасувала судове засідання і перенесла його на 15 березня.

Після такої отримання звістки соратники обвинуваченого у підриві попрямували до виїзду з суду, звідки повинні вивезти в СІЗО Андрія Антоненка.

Поліція силою намагалася відштовхнути людей з проїжджої частини. Мікроавтобус-автозак з Антоненком тільки з другої спроби виїхав з території суду.

Дорогу транспорту розчистили великі сили правоохоронців. Крім щільного опору, активісти палили фаєри.