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Ракурс
Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві, скріншот відео

Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

9 бер 2021, 15:54
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Під час акції протесту у Києві активісти 9 березня блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко.

Між протестувальниками та поліцією на вулиці Дегтярівській сталися сутички.

Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві, скріншот відео

Суддя Шевченківського суду Оксана Голуб скасувала судове засідання і перенесла його на 15 березня.

Після такої отримання звістки соратники обвинуваченого у підриві попрямували до виїзду з суду, звідки повинні вивезти в СІЗО Андрія Антоненка.

Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві, скріншот відео


Поліція силою намагалася відштовхнути людей з проїжджої частини. Мікроавтобус-автозак з Антоненком тільки з другої спроби виїхав з території суду.

Дорогу транспорту розчистили великі сили правоохоронців. Крім щільного опору, активісти палили фаєри.

Джерело: Ракурс


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