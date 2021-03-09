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Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві, скріншот відео
Автозак із Антоненком блокували біля суду в Києві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151482-avtozak-iz-antonenkom-blokuvaly-bilya-sudu-v-kyievi-foto-video.htmlРакурс
Під час акції протесту у Києві активісти 9 березня блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко.
Між протестувальниками та поліцією на вулиці Дегтярівській сталися сутички.
Суддя Шевченківського суду Оксана Голуб скасувала судове засідання і перенесла його на 15 березня.
Після такої отримання звістки соратники обвинуваченого у підриві попрямували до виїзду з суду, звідки повинні вивезти в СІЗО Андрія Антоненка.
Поліція силою намагалася відштовхнути людей з проїжджої частини. Мікроавтобус-автозак з Антоненком тільки з другої спроби виїхав з території суду.
Дорогу транспорту розчистили великі сили правоохоронців. Крім щільного опору, активісти палили фаєри.
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