Мер Львова не виключив COVID-локдауну

Мер Львова заявив про можливість COVID-локдауну

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Ракурс

Можливий локдаун у Львові через зростання темпів поширення коронавірусної інфекції, а також перехід освітніх закладів на дистанційне навчання прокоментував міський голова Андрій Садовий.

Зараз дистанційне навчання — це рекомендація обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Сьогодні (9 березня — ред.) ми проведемо міське засідання комісії, до якої підготуємо моніторинг ситуації із захворюваністю по школах та приймемо відповідні рішення, — розповів Садовий під час радіоефіру на «Люкс FM».

За словами мера Львова, частина дітей відвідують школи, інші навчаються у дистанційному режимі. Садовий нагадав, що школи самостійно ухвалюють рішення щодо дистанційного, змішаного або очного навчання.

Наказу по цілому місту не було. Ми не виключаємо, що найближчим часом таке може бути, адже спостерігаємо різке зростання кількості хворих. За словами медиків, ця хвиля коронавірусу є дуже агресивною, щодня до лікарень поступає близько 30 нових пацієнтів. Зараз ситуація досить тривожна, — зазначив мер Львова.

Садовий не виключив, що владі доведеться приймати «достатньо непрості рішення».

Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун діє в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях. Схожа ситуація спостерігається у світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину, тому ми на порозі дуже непростих рішень, але вірю, що ми зі всім впораємося, — резюмував мер Львова.



Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл регіонів України на карантинні зони, згідно з яким Львівщину віднесено до «помаранчевої» зони.