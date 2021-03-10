Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 9 березня, діагностували 6 тис. 377 нових випадків інфекції.

Захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 904 особи;

летальних випадків — 219;

одужало — 5 тис. 687 осіб;

здійснено тестувань за добу — 64 тис. 126 (зокрема методом ПЛР — 33 тис. 904, методом ІФА — 15 тис. 116)

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 416 тис. 438 осіб;

одужало — 1 млн 204 тис. 916 осіб;

летальних випадків — 27 тис. 423;

проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 188 тис. 346.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу завдала людству більшої травми, ніж Друга світова війна.