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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні забрав життя 219 людей, захворіли понад 6 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

10 бер 2021, 08:57
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 9 березня, діагностували 6 тис. 377 нових випадків інфекції.

Захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 904 особи;
  • летальних випадків — 219;
  • одужало — 5 тис. 687 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 64 тис. 126 (зокрема методом ПЛР — 33 тис. 904, методом ІФА — 15 тис. 116)

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 млн 416 тис. 438 осіб;
  • одужало — 1 млн 204 тис. 916 осіб;
  • летальних випадків — 27 тис. 423;
  • проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 188 тис. 346.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.


Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу завдала людству більшої травми, ніж Друга світова війна.

Джерело: Ракурс


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