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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине унес жизни 219 человек, заболели больше 6 тыс. граждан (ИНФОГРАФИКА)

10 мар 2021, 08:57
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 9 марта, диагностировали 6 тыс. 377 новых случаев инфекции.

Заболели 309 детей и 263 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 904 человека;
  • летальных случаев — 219;
  • выздоровело — 5 тыс. 687 человек;
  • осуществлено тестирований — 64 тыс. 126 (в том числе методом ПЦР — 33 тыс. 904, методом ИФА — 15 тыс. 116).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 416 тыс. 438 человек;
  • выздоровело — 1 млн 204 тыс. 916 человек;
  • летальных исходов — 27 тыс. 423;
  • проведено ПЦР-тестов — 7 млн 188 тыс. 346.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.


Напомним, во Всемирной организации по охране здоровья считают, что пандемия коронавируса нанесла человечеству большую травму, чем Вторая мировая война.

Источник: Ракурс


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