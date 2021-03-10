Катастрофа літака МАУ. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n151504-katastrofa-litaka-mau-ukrayina-zaklykaie-iran-provesty-rozsliduvannya.html

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Україна під час роботи 46-ї сесії Ради ООН 9 березня приєдналась до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака МАУ.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату, — зазначили на сайті МЗС.

У лютому спеціальні доповідачі оприлюднили лист до уряду Ірану, в якому виклали низку звинувачень. Найголовніше — під час трагедії порушили право на життя 176 людей. Проте в Ірані не відповіли на цей лист.

МЗС закликає Іран:

невідкладно надати відповідь на лист спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Агнес Калламар;

негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами;

забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії;

надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії.

8 січня 2020 року літак регулярного рейсу авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими. На борту були 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі 176 осіб загинули.

Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозапис, на якому людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було умисним актом.

У лютому глава судових органів збройних сил Ірану заявив, що військова прокуратура завершила розслідування катастрофи українського літака МАУ.