Розслідування катастрофи літака МАУ завершив Іран – що відомо. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n150692-rozsliduvannya-katastrofy-litaka-mau-zavershyv-iran-scho-vidomo.html

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Розслідування катастрофи літака МАУ завершила військова прокуратура Ірану.

Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду. Про це заявив голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі.

Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі, — зазначив він.

Бахрамі також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.

Іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них — вищі військові командири, але під вартою перебуває лише одна особа.

8 січня 2020 року літак регулярного рейсу авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими. На борту були 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі 176 осіб загинули.

Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозапис, на якому людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було умисним актом.