Расследование катастрофы самолета МАУ завершил Иран – что известно. Фото: Слово и Дело

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Ракурс

Расследование катастрофы самолета МАУ завершила военная прокуратура Ирана.

На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд. Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами.

Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре, — сказал он.

Бахрами также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.

Иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них — высшие военные командиры, но под стражей находится только один человек.

8 января 2020 года самолет регулярного рейса авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись — на ней человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.