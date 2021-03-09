Прем’єра фінальної пісні Go_A для Євробачення-2021

https://racurs.ua/ua/n151503-premiera-finalnoyi-pisni-go-a-dlya-ievrobachennya-2021-video.html

Ракурс

Гурт Go_A презентував оновлену фінальну версію пісні «Шум», з якою він представлятиме Україну на Євробаченні-2021 у Роттердамі. Пісенний конкурс має відбутися у травні.

У новому кліпі Go_A присутні кадри з Чорнобильської зони. На відео традиційно збираються люди у медичних костюмах та захисних масках, які ведуть хоровод.

Відомо, що попередня версія пісні «Шум» була довшою, однак її довелося вкоротити, щоб не порушувати стандарти конкурсу. Кліп вже опубліковано на офіційному каналі Євробачення у Youtube.

Нагадаємо, торік 65-й за рахунком конкурс Євробачення скасували через пандемію коронавірусу. Згодом Європейський мовний союз вирішив провести фінал Євробачення-2021 22 травня в Роттердамі. Також стало відомо, що Євробачення-2021 відбудеться у новому форматі. Організатори мають намір реалізувати другий сценарій проведення заходу, який дозволить усім учасникам дотримуватися соціальної дистанції.