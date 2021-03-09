Премьера финальной песни Go_A для Евровидения-2021

https://racurs.ua/n151503-premera-finalnoy-pesni-go-a-dlya-evrovideniya-2021-video.html

Ракурс

Группа Go_A презентовала обновленную финальную версию песни «Шум», с которой она будет представлять Украину на Евровидении-2021 в Роттердаме. Конкурс должен состояться в мае.

В новом клипе Go_A присутствуют кадры из Чернобыльской зоны. На видео традиционно собираются люди в медицинских костюмах и защитных масках, которые ведут хоровод.

Известно, что предыдущая версия песни «Шум» была длиннее, однако ее пришлось «укоротить», чтобы не нарушать стандарты конкурса. Клип уже опубликован на официальном канале Евровидения в Youtube.

Напомним, в 2020 году 65-й по счету конкурс Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Впоследствии Европейский вещательный союз решил провести финал Евровидения-2021 в Роттердаме 22 мая. Также стало известно, что Евровидение-2021 пройдет в новом формате. Организаторы намерены реализовать сценарий проведения мероприятия, который позволит всем участникам соблюдать социальную дистанцию.