Новых членов Высшего совета правосудия избрал съезд судей — Обошлось без сюрпризов

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Высший совет правосудия получил трех новых членов — делегаты съезда судей 9 марта голосовали за кандидатов в ВСП. Съезд судей посетили 287 делегатов с полномочиями. Таким образом, чтобы быть избранным членом ВСП потребовалась получить поддержку 144 судей.

По результатам голосования, новыми членами Высшего совета правосудия избраны:

судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов (151 голос); председатель Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин (148 голосов); судья Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Валерий Суховий (147 голосов).

Согласно регламенту съезда судей, в бюллетень для повторного голосования за четвертого члена ВСП включили судью Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка (за него отдали 83 голоса) и судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий (84 голоса), поскольку они набрали наибольшее количество голосов. Голосование за Плахтий и Панасюка состоится завтра, 10 марта.