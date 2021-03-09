Москва готовит провокацию на Донбассе с целью ввода «миротворцев РФ» - представитель ТКГ

https://racurs.ua/n151501-moskva-gotovit-provokaciu-na-donbasse-s-celu-vvoda-mirotvorcev-rf-predstavitel-tkg.html

Ракурс

Москва готовит военную провокацию на Донбассе с целью введения на оккупированные территории так называемых «российских миротворцев» для дальнейшего консервирования конфликта. Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.

Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО «российских миротворцев»… Цель провокации и введение «миротворцев» — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» (шаги по созданию дорожной карты для прекращения войны на Донбассе, подготовленные лидерами «нормандской четверки» — ред.) уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу (с гражданами РФ на линии разграничения), — написал Гармаш 9 марта на собственной Facebook-странице.

По его мнению, такое развитие событий даст Москве возможность превратить регион в еще одну военную базу под видом безлюдных террористических ДНР-ЛНР.

Или Россия и незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО действительно готовят провокацию, в которой уже заранее обвинили Украину, или готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС, — не исключил Гармаш и такого развития событий на Донбассе.



Он отметил, что важно «отличить провокацию от наступления и правильно оценивать действия противника» для адекватной реакции со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, что по состоянию на 17.00 9 марта вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оккупанты обстреливали позиции ВСУ близ населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное.