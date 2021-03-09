Москва готує провокацію на Донбасі задля введення “миротворців РФ” — представник ТКГ

https://racurs.ua/ua/n151501-moskva-gotuie-provokaciu-na-donbasi-zadlya-vvedennya-myrotvorciv-rf-predstavnyk-tkg.html

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Москва готує військову провокацію на Донбасі задля введення на окуповані території так званих «російських миротворців» з метою подальшого консервування конфлікту. Таку думку висловив представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш.

Росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО «російських миротворців»… Мета провокації та введення «миротворців» — створити на Донбасі нову реальність, яка зробить невигідні для Росії німецько-французькі «пропозиції щодо кластерів» (кроки зі створення дорожньої карти щодо припинення війни на Донбасі, підготовлені лідерами «нормандської четвірки» — ред.) вже неактуальними і дасть змогу законсервувати конфлікт за Абхазьким зразком (із громадянами РФ на лінії розмежування), — написав Гармаш 9 березня на власній Facebook-сторінці.

На його думку, такий розвиток подій дасть Москві можливість перетворити регіон на ще одну військову базу під виглядом безлюдних терористичних ДНР-ЛНР.

Або Росія та незаконні збройні формування в ОРДЛО дійсно готують провокацію, в якій вже наперед звинуватили Україну, або готують оборонні рубежі на випадок успішної віддачі з боку ООС, — не виключив Гармаш й такого розвитку подій на Донбасі.



Він зауважив, що важливо «відрізнити провокацію від наступу й правильно оцінювати дії противника» задля адекватної реакції з боку Збройних сил України.

Нагадаємо, що станом на 17.00 9 березня збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне.