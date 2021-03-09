Перелік заборон для “червоної” зони оновив Кабмін

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«Червона» зона карантину в Україні отримала нові обмеження, які 9 березня затвердив Кабінет міністрів. Зокрема, уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту, який здійснює регулярне та нерегулярне перевезення пасажирів, задля мінімізації розповсюдження коронавірусної інфекції.

Кабмін розширив перелік карантинних обмежень «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус Інфо».

Водночас під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів:

легковими авто до п’ятьох осіб з водієм (без урахування дітей);

службовим або орендованим автотранспортом в межах кількості місць для сидіння і за умови інформування Національної поліції;

спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, узгодженими з МОЗ та Міністерством інфраструктури;

спеціальними залізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.



Нагадаємо, що нині «червона» зона карантину діє на території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Раніше у «червоній» зоні заборонили роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків. Також тут не проводяться масові заходи, обмежено відвідування закладів освіти.