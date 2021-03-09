Причину допиту Медведчука назвала СБУ

https://racurs.ua/ua/n151499-prychynu-dopytu-medvedchuka-nazvala-sbu.html

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Допит депутата Віктора Медведчука 9 березня підтвердила Служба безпеки України. До слідчих кума Путіна викликали через так звані «плівки Медведчука-Суркова» — записи розмов парламентаря з колишнім помічником президента Росії, який в Кремлі відповідав за Донбас.

Слідчі СБУ провели допит громадянина України Медведчука В. Питання слідчих стосувалися, зокрема, й фактів, які фігурують у так званих «плівках Медведчука-Суркова», раніше оприлюднених у ЗМІ, — пише у вівторок «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар прес-служби СБУ.

В СБУ також додали, що у рамках цього кримінального провадження на допит двічі викликався екс-президент Петро Порошенко, проте він так і не з’явився до слідчих. Водночас раніше сьогодні адвокат лідера «ЄС» Ігор Головань, зажадав від СБУ спростувати «дезінформацію» про виклик на допит Порошенка.

Нагадаємо, у вівторок ЗМІ повідомили, що Медведчука допитали в СБУ у справі про держзраду.

У лютому президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, якого ще називають «гаманцем» Медведчука, й його телеканалів — «112 Україна», NewsOne, ZIK. 19 лютого під обмежувальні заходи потрапив і сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко через фінансування тероризму.