Причину допроса Медведчука назвала СБУ

https://racurs.ua/n151499-prichinu-doprosa-medvedchuka-nazvala-sbu.html

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Допрос депутата Виктора Медведчука 9 марта подтвердила Служба безопасности Украины. К следователям кума Путина вызвали из-за так называемых «пленок Медведчука-Суркова» — записей разговоров парламентария с бывшим помощником президента России, который в Кремле курировал Донбассом.

Следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, фигурирующих в так называемых «пленках Медведчука-Суркова», ранее обнародованных в СМИ, — пишет во вторник «Интерфакс-Украина» со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.



В СБУ также добавили, что в рамках этого уголовного производства на допрос дважды был вызыван экс-президент Петр Порошенко, однако он так и не пришел к следователям. В то же время ранее сегодня адвокат лидера «ЕС» Игорь Головань потребовал от СБУ опровергнуть «дезинформацию» о вызове на допрос Порошенко.

Напомним, во вторник СМИ сообщили, что Медведчука допросили в СБУ по делу о госизмене.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которого еще называют «кошельком» Медведчука, а также его телеканалов — «112 Украина», NewsOne, ZIK. 19 февраля под ограничительные меры попал сам Медведчук и его жена Оксана Марченко из-за финансирования терроризма.