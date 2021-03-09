Королева Елизавета ответила Меган Маркл и принцу Гарри — заявление

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Ракурс

Королева Елизавета II отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Официальное заявление королевы 9 марта обнародовал Букингемский дворец. По словам королевы, несмотря на то, что «некоторые воспоминания могут отличаться», «вся семья опечалена» информацией о том, что Гарри и Меган пережили «несколько сложных лет».

Все обвинения пары в расизме будут рассматриваться в частном порядке. В Лондоне расстроены тем, насколько трудно пришлось герцогине Сассекской в последние годы.

Вся семья расстроена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые в интервью вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться от того, что произошло на самом деле, мы относимся к ним крайне серьезно, и семья обсудит их в частном порядке… Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи, — говорится в сообщении.

Напомним, таким образом во вторник Букингемский дворец от имени королевы Елизаветы II наконец-то прокомментировал двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали телеведущей Опре Уинфри на американском канале CBS.