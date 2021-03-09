МВД Польши сообщило о пострадавших в ДТП украинцах, двое — в тяжелом состоянии

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О состоянии пострадавших в ДТП в Польше пассажиров — граждан Украины — 9 марта рассказал министр внутренних дел соседней страны Мариуш Каминский во время разговора с главой МВД Арсеном Аваковым.

Каминский заверил, что полиция и прокуратура Польши постоянно работают над расследованием и установлением причин смертельной аварии. По его словам, 24 из 57 украинцев, которые находились в рейсовом автобусе на момент дорожно-транспортного происшествия, госпитализированы до сих пор находятся в больницах.

Двое из них — в тяжелом состоянии, хотя их жизни ничего не угрожает, — отметили в МВД.



Аваков также поблагодарил Варшаву за помощь пострадавшим. В субботу на месте трагедии работали свыше 100 спасателей, полицейских и «Красный крест», привлекалась тяжелая техника, вертолет и дроны.

Напомним, тела пяти погибших готовят к транспортировке домой. Речь идет о трех женщинах и двух мужчинах в возрасте 29−61 лет. Трагическое ДТП в Польше в минувшие выходные унесло жизни жителей Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.