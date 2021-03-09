Притула покидает шоу на «Новом» из-за российских владельцев

https://racurs.ua/n151496-pritula-pokidaet-shou-na-novom-iz-za-rossiyskih-vladelcev.html

Ракурс

Сергей Притула, ведущий и депутат от партии «Голос», 9 марта заявил о прекращении сотрудничества в рамках телешоу на канале «Новый», поскольку конечными бенефициарами формата программы являются граждане России.

Об этом Притула написал сегодня на своей Facebook-странице.

9 марта в эфире «Нового» канала будет показан первый из 15 выпусков программы «Где логика?», которую «Новый» снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков — это первый сезон шоу на «Новом». Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего, — отметил Притула.

Шоумен напомнил о своем обещании покинуть программу в случае подтверждения информации о гражданах РФ — конечных бенефициарах формата.

Решению Притулы предшествовала критика украинцев из-за участия ведущего в шоу «Где логика?», поскольку передача с аналогичным названием и похожим форматом транслируется в телеэфире российского канала ТНТ. Притула тогда заявил, что обратился к руководству телеканала, который сообщил об отсутствии договоров между «Новым» и ТНТ. Однако он пообещал уйти из программы в случае подтверждения такой информации.

Напомним, Притула осенью 2020 года баллотировался в мэры Киева от «Голоса». На выборах он набрал менее 8%, а действующий мэр Виталий Кличко — свыше 50%.