Притула покидає шоу на “Новому” через російських власників

https://racurs.ua/ua/n151496-prytula-pokydaie-shou-na-novomu-cherez-rosiyskyh-vlasnykiv.html

Ракурс

Сергій Притула, ведучий та депутат від партії «Голос», 9 березня заявив про припинення співпраці в рамках телешоу на каналі «Новий», оскільки кінцевими бенефіціарами формату програми є громадяни Росії.

Про це Притула написав сьогодні на власній Facebook-сторінці.

9 березня в ефірі «Нового» каналу буде показано перший з 15-ти випусків програми «Де логіка?», яку «Новий» знімав торік у листопаді. 15 випусків — це перший сезон шоу на «Новому». Перший і останній за моєї участі у ньому, як ведучого, — зазначив Притула.

Шоумен нагадав свою обіцянку покинути програму у разі підтвердження інформації про громадян РФ як кінцевих бенефіціарів формату.

Рішенню Притули перебувала критика українців через участь ведучого в шоу «Де логіка?», оскільки передача з аналогічною назвою і схожим форматом транслюється в телеефірі російського каналу ТНТ. Притула заявив, що звернувся до керівництва телеканалу, яке повідомило про відсутність жодних договорів між «Новим» і ТНТ. Однак він пообіцяв піти з програми у разі підтвердження такої інформації.

Нагадаємо, Притула восени 2020 року балотувався в мери Києва від «Голосу». На виборах він набрав менше 8%, а чинний мер Віталій Кличко — понад 50%.