«Скіфське золото» України — Амстердам назвав дату слухань

https://racurs.ua/ua/n151495-skifske-zoloto-ukrayiny-amsterdam-nazvav-datu-sluhan.html

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Справу про «скіфське золото» розгляне Апеляційний суд Амстердама в форматі слухань 22 квітня.

Публічні слухання у справі заплановані на 22 квітня, — повідомила прес-секретар інстанції Мелісса Зейлстра, пише ТАСС.

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи про «скіфське золото», оскільки торік у жовтні служителі Феміди задовольнили клопотання України про відвід головуючого судді через його зв’язки з РФ і сумніви щодо упередженості й незаанґажованості. Київ тоді надав докази, які свідчили про його зв’язок з адвокатами музеїв анексованого Криму та Росією.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що «скіфське золото» є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів, й є артефактами держави Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Підконтрольні Кремлю музеї анексованого Криму подали апеляцію. 11 березня 2019 року Апеляційний суд Амстердама розпочав розгляд цієї скарги.