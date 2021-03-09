«Скифское золото» Украины — Амстердам назвал дату слушаний

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Дело о «скифском золоте» рассмотрит Апелляционный суд Амстердама в формате слушаний 22 апреля.

Публичные слушания по делу запланированы на 22 апреля, — сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра, пишет ТАСС.

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о «скифском золоте», поскольку в октябре прошлого года служители Фемиды удовлетворили ходатайство Украины об отводе председательствующего судьи из-за его связи с РФ и сомнений в его предвзятости и ангажированности. Киев тогда представил доказательства, свидетельствующие о его связи с адвокатами музеев аннексированного Крыма и Россией.

Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что «скифское золото» является культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов, и являются артефактами государства Украина, имеющего право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Подконтрольные Кремлю музеи аннексированного Крыма подали апелляцию. 11 марта 2019 года Апелляционный суд Амстердама начал рассмотрение этой жалобы.