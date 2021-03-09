МВС Польщі повідомило про потерпілих у ДТП українців, двоє - у важкому стані

МВС Польщі повідомило про потерпілих у ДТП українців, двоє - у важкому станіhttps://racurs.ua/ua/n151497-mvs-polschi-povidomylo-pro-stan-poterpilyh-u-dtp-ukrayinciv-dvoie-u-vajkomu-stani.htmlРакурс
Про наслідки ДТП у Польщі для пасажирів — громадян України — 9 березня розповів міністр внутрішніх справ сусідньої країни Маріуш Камінський під час розмови з очільником МВС Арсеном Аваковим.
Камінський запевнив, що поліція і прокуратура Польщі постійно працюють над розслідуванням і встановленням причин смертельної аварії. За його словами, 24 із 57 українців, які перебували в рейсовому автобусі на момент дорожньо-транспортної пригоди, госпіталізовані й досі перебувають у лікарнях.
Двоє з них — у важкому стані, хоча їхньому життю нічого не загрожує, — зазначили в МВС.
Аваков також подякував Варшаві за допомогу потерпілим. У суботу на місці трагедії працювали понад 100 рятувальників, поліцейських та «Червоний хрест», залучалася важка техніка, гелікоптер і дрони.
Нагадаємо, тіла п’ятьох загиблих готують до транспортування додому. Йдеться про трьох жінок та двох чоловіків віком 29−61 рік. Трагічна ДТП в Польщі минулими вихідними забрала життя мешканців Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.