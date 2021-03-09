МВС Польщі повідомило про потерпілих у ДТП українців, двоє – у важкому стані

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Про наслідки ДТП у Польщі для пасажирів — громадян України — 9 березня розповів міністр внутрішніх справ сусідньої країни Маріуш Камінський під час розмови з очільником МВС Арсеном Аваковим.

Камінський запевнив, що поліція і прокуратура Польщі постійно працюють над розслідуванням і встановленням причин смертельної аварії. За його словами, 24 із 57 українців, які перебували в рейсовому автобусі на момент дорожньо-транспортної пригоди, госпіталізовані й досі перебувають у лікарнях.

Двоє з них — у важкому стані, хоча їхньому життю нічого не загрожує, — зазначили в МВС.



Аваков також подякував Варшаві за допомогу потерпілим. У суботу на місці трагедії працювали понад 100 рятувальників, поліцейських та «Червоний хрест», залучалася важка техніка, гелікоптер і дрони.

Нагадаємо, тіла п’ятьох загиблих готують до транспортування додому. Йдеться про трьох жінок та двох чоловіків віком 29−61 рік. Трагічна ДТП в Польщі минулими вихідними забрала життя мешканців Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.