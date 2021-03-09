Королева Єлизавета відповіла Меган Маркл і принцу Гаррі — заява

https://racurs.ua/ua/n151498-koroleva-ielyzaveta-vidpovila-megan-markl-i-pryncu-garri-zayava.html

Ракурс

Королева Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. Офіційну заяву королеви 9 березня оприлюднив Букінгемський палац.

За словами королеви, попри те, що «деякі спогади можуть різнитися», «уся сім’я засмучена» інформацією про те, що Гаррі та Меган довелося пережити «кілька складних років». Усі звинувачення пари щодо расизму розглядатимуться приватно. У Лондоні засмучені тим, наскільки важко довелося герцогині Сассекській впродовж останніх років.

Уся сім’я засмучена, дізнавшись вповні, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган. Підняті в інтерв’ю питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися від того, що сталося насправді, ми ставимося до них вкрай серйозно, і сім’я обговорить їх приватно… Гаррі, Меган і Арчі завжди залишатимуться улюбленими членами нашої родини, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, таким чином у вівторок Букінгемський палац від імені королеви Єлизавети ІІ нарешті прокоментував двогодинне інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл, яке вони дали телеведучій Опрі Уїнфрі на американському каналі CBS.