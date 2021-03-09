Медведчука допросили в СБУ из-за госизмены — СМИ

https://racurs.ua/n151488-medvedchuka-doprosili-v-sbu-iz-za-gosizmeny-smi.html

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Виктора Медведчука, депутата с пророссийской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», допросили во вторник следователи Службы безопасности Украины. О каком именно уголовном производстве шла речь источники СБУ не сообщили, в то же время в СМИ появилась информация, что дело касается государственной измены.

Не исключено, что допрос Медведчука состоялся после публикации разговоров нардепа с экс-представителем России по Донбассу Владиславом Сурковым. Об этом 9 марта пишет УП со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Вместе с тем, сегодня на допрос в СБУ вызывали также и пятого президента Украины Петра Порошенко, однако он не прибыл.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, которого еще называют «кошельком» Медведчука, а также телеканалов из его орбиты — «112 Украина», NewsOne, ZIK. 19 февраля под ограничительные меры попал сам Медведчук и его жена Оксана Марченко из-за финансирования терроризма. СБУ также рекомендовала расширить санкции на самолеты, которыми Медведчук летает в Москву.