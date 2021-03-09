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Ракурс
Медведчука допитали в СБУ через держзраду – ЗМІ

Медведчука допитали в СБУ через держзраду — ЗМІ

9 бер 2021, 16:40
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Віктора Медведчука, депутата з проросійської фракції «Опозиційна платформа — За життя», допитали у вівторок слідчі Служби безпеки України. Про яке саме кримінальне провадження йдеться джерела СБУ не повідомили, водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що справа стосується державної зради.

Не виключено, що допит Медведчука відбувся після публікації розмов нардепа з колишнім представником Росії щодо Донбасу Владиславом Сурковим. Про це 9 березня пише УП з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.


Разом з тим, сьогодні на допит до СБУ викликали також і п’ятого президента України Петра Порошенка, однак він не прибув.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, якого ще називають «гаманцем» Медведчука, зокрема й телеканалів з його орбіти — «112 Україна», NewsOne, ZIK. 19 лютого під обмежувальні заходи потрапив і сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко через фінансування тероризму. СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими Медведчук літає до Москви.

Джерело: Ракурс


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