Китайську вакцину Sinovac схвалили в Україні

В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото: Sindicato dos Metalúrgicos

https://racurs.ua/ua/n151486-kytaysku-vakcynu-sinovac-shvalyly-v-ukrayini.html

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В Україні схвалили для використання вакцину від коронавірусу, розроблену китайською компанією Sinovac.

Надходження перших партій цієї вакцини очікується вже в березні. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі щодо поставок вакцини наразі не відомі. Відомо, що українська фармацевтична компанія «Лекхім» — один з партнерів Sinovac — має домовленість з виробником про доставку 5 млн доз цієї вакцини в Україну, з них 1,9 млн — за схемою державних закупівель.

У «Лекхімі» раніше заявляли, що можуть доставити першу партію цієї вакцини вже до 15 березня. У першій партії мають бути 700 тис. доз препарату.

Втім, вакцина, згідно з контрактом, мала надійти ще до 6 березня. У МОЗ, у зв’язку з цим заявили, що постачальника оштрафують.

Щеплення від коронавірусу в Україні розпочалися 24 лютого. Проте до 9 березня було введено лише 19,1 тис. перших з двох необхідних доз вакцини.