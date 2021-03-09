Китайскую вакцину Sinovac одобрили в Украине

В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото: Sindicato dos Metalúrgicos

https://racurs.ua/n151486-kitayskuu-vakcinu-sinovac-odobrili-v-ukraine.html

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В Украине одобрили для использования вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinovac.

Поступления первых партий этой вакцины ожидается уже в марте. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали по поставкам вакцины пока не известны. Известно, что украинская фармацевтическая компания «Лекхим» — один из партнеров Sinovac — имеет договоренность с производителем о доставке 5 млн доз этой вакцины в Украину, из них 1,9 млн — по схеме государственных закупок.

В «Лекхиме» ранее заявляли, что могут доставить первую партию этой вакцины уже до 15 марта. В первой партии должны быть 700 тыс. доз препарата.

Впрочем, вакцина, согласно контракту, должна была поступить еще до 6 марта. В Минздраве, в связи с этим заявили, что поставщика оштрафуют.

Прививки от коронавируса в Украине начались 24 февраля. Однако до 9 марта были введены лишь 19,1 тыс. первых из двух необходимых доз вакцины.