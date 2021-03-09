Перечень запретов для «красной» зоны обновил Кабмин

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«Красная» зона карантина в Украине получила новые ограничения, которые 9 марта утвердил Кабинет министров. В частности, правительство решило запретить работу общественного транспорта, осуществляющего регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, с целью минимизации распространения коронавирусной инфекции.

Кабмин расширил перечень карантинных ограничений «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, — говорится в сообщении Телеграм-канала Министерства здравоохранения «Коронавирус Инфо».

В то же время под ограничения не попадают перевозки пассажиров:

легковыми авто до пяти человек с водителем (без учета детей);

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Национальной полиции;

специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Министерством инфраструктуры;

специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.



Напомним, что сейчас «красная» зона карантина действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Ранее в «красной» зоне запретили работу кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков. Также здесь проводятся массовые мероприятия, ограничено посещение учебных заведений.