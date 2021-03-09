Нових членів Вищої ради правосуддя обрав з’їзд суддів — деталі

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Вища рада правосуддя отримала трьох нових членів — делегати з’їзду суддів 9 березня голосували за кандидатів до ВРП. З’їзд суддів відвідали 287 делегатів з повноваженнями. Таким чином, щоб бути обраним членом ВРП потрібна було заручитися підтримкою 144 суддів.

За результатами голосування новими членами Вищої ради правосуддя обрані:

суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов (151 голос); голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін (148 голосів); суддя Касаційного господарського суду Верховного суду Валерій Суховий (147 голосів).

Згідно з регламентом з’їзду суддів до бюлетеня для повторного голосування включили суддю Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка (за нього віддали 83 голоси) та суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій (84 голоси), оскільки вони набрали найбільшу кількість голосів. Вони змагатимуться за місце четвертого члена ВРП. Голосування за Плахтій і Панасюка відбудеться завтра, 10 березня.