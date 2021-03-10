Катастрофа самолета МАУ. Фото: EPA

https://racurs.ua/n151504-katastrofa-samoleta-mau-ukraina-prizyvaet-iran-provesti-rassledovanie.html

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Украина во время работы 46-й сессии Совета ООН присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно сбитого Ираном самолета МАУ

В результате катастрофы погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю, — сообщили на сайте МИД.

В феврале специальные докладчики обнародовали письмо к правительству Ирана, в котором изложили ряд обвинений. Самое главное — во время трагедии нарушили право на жизнь 176 человек. Однако в Иране не ответили на это письмо.

МИД призывает Иран:

безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар;

немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;

обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии;

предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

8 января 2020 года самолет регулярного рейса авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись — на ней человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

В феврале глава судебных органов вооруженных сил Ирана заявил, что военная прокуратура завершила расследование катастрофы украинского самолета МАУ.