Школярка випала з 14 поверху у Києві, це п’ятий такий випадок за місяць

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У Києві знову зафіксували смерть дитини через падіння з будинку. 14-річна школярка випала з 14-го поверху.

Це п’ятий такий випадок впродовж лютого-березня. 9 березня падіння дівчинки сталося з багатоповерхівки у Святошинському районі. Школярка загинула на місці, повідомила прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити обставини інциденту на бульварі Кольцова.

Чотирнадцятилітня впала з 18-го поверху, вона жила з батьками у сусідньому будинку. Поліція опитує рідних, сусідів і свідків. Після цього смерті дитини нададуть правову кваліфікацію.

За останні три тижні у Києві та області сталося декілька випадків, коли неповнолітні діти випадали з вікон багатоповерхівок. Усі вони загинули. Часто родичі і близькі припускають, що смерть не була випадковістю, а пов’язана з групами в соцмережах, які спонукають підлітків скоїти суїцид.

17 лютого у Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала із загального балкона на 16-му поверсі та загинула на місці;

15 лютого у цьому ж районі столиці 13-річна дівчинка впала з балкона 14-го поверху і загинула;

2 лютого в Голосіївському районі Києва з балкона багатоповерхівки випала 13-річна дівчинка;

1 лютого подібна ситуація трапилася в Шевченківському районі столиці. Дівчина 2004 року народження вистрибнула із вікна п’ятого поверху, коли посварилася із хлопцем.

Нещасні випадки відбуваються і в Київській області. 28 січня вдень з вікна 15-го поверху в селищі Чайки випав і розбився 10-річний хлопчик.

26 січня в Броварах із 15-го поверху новобудови випав 18-річний курсант Національної академії внутрішніх справ. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. 19 січня у Голосіївському районі 12-річний хлопець випав із 15 поверху.

Поліція Київщини закликає батьків надати більше уваги дітям, зокрема їхній поведінці у мережі. У поліції радять перевіряти акаунти дитини в соцмережах та групах, переглядати спілкування в приватних чатах, контролювати фото та відео, яке є у гаджетах дитини, та звертати увагу на те, з ким дитина спілкується.