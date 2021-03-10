Посол. Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151512-zmicnuyte-drujbu-a-ne-navpaky-u-mzs-postavyly-na-misce-posla-izrayilu.html

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Міністерство закордонних справ України (МЗС) дорікнуло послу Ізраїлю через втручання у внутрішні справи України. До цього посол виступив проти перейменування стадіону у Тернополі на честь Романа Шухевича.

Речник МЗС Олег Ніколенко порадив послу перейти до своїх безпосередніх обов’язків — зміцнювати дружбу між народами, а не сіяти ворожнечу. Про це повідомила прес-служба МЗС.

Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки, — написав речник МЗС Олег Ніколенко.

До цього посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Він вимагав негайного скасування цього рішення, оскільки Шухевич нібито був гауптманом 201-го батальйону Шуцманшафту СС під час Другої світової війни.

Твіт посла обурив читачів, які в коментарях наголосили, що Шухевич ніколи не належав до структури СС, а він та його родина під час війни переховували євреїв. Ліона закликали не втручатися у внутрішні справи України та визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Роман Шухевич — український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, борець за незалежність України у XX сторіччі. Роману Шухевичу посмертно надано звання Героя України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що присвоєння стадіону в Тернополі імені борця за незалежність України у XX сторіччі Романа Шухевича викликало хвилю обурення в Ізраїлі — посольство Ізраїлю в Україні засудило рішення Тернопільської міської ради та вимагає його скасування.