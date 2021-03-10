Распознавать лица в темноте научат нейросети исследователи в США. Фото: 24 канал

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Ракурс

Обучить нейросети распознаванию лиц на снимках камер ночного видения собираются ученые из США.

Американские военные уже подготовили базу данных с портретами сотен человек в видимом и инфракрасном диапазонах, пишет IEEE Spectrum.

Существующие системы компьютерного зрения до сих пор плохо работают в условиях плохого освещения, в том числе с изображениями, полученными в инфракрасных лучах.

Алгоритмы не справляются как с распознаванием лиц, повернутых в сторону, так и с сопоставлением одного и того же лица на инфракрасных снимках и обычных. Поэтому они до сих пор не нашли массового применения на практике.

Исправить это положение должна помочь новая база данных, подготовленная командой американских военных исследователей.

Программа включает порядка 500 тыс. портретов, сделанных с разных ракурсов в видимом и инфракрасных диапазонах, при нормальном и слабом освещении.

Теперь разработчики планируют перейти к созданию и обучению нейросетей, которые смогут дополнить используемые силовыми ведомствами США средства распознавания лиц «ночным видением».

Работы над этим проектом финансирует Агентство оборонной криминалистики и биометрии, которое поддерживает обширные базы данных лиц, отпечатков пальцев, ДНК и другой биометрии миллионов жителей Ирака, Афганистана и других стран, подозреваемых в сотрудничестве с террористическими группами.