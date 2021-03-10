Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151516-vakcynaciu-preparatom-astrazeneca-pryzupynyly-v-estoniyi-zafiksovana-sche-odna-smert.html

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AstraZeneca, вакцина Оксфордського університету, могла стати причиною смерті однієї вакцинованої людини та захворювання на коронавірус другої в Естонії.

До цього аналогічний випадок після вакцинації зафіксували в Австрії. Про це повідомляє ERR.

В Австрії використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca призупинили до закінчення розслідування смерті однієї вакцинованої людини та захворювання другої. Інформація про необхідність призупинити застосування даної партії вакцини надійшла 8 березня з Лікарського департаменту в Департамент здоров’я.

Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використало. Поки не буде завершено розслідування, вакцину використовувати не будуть, — заявила директора Департаменту здоров’я Марі-Анні Хярма.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що австрійська влада 7 березня призупинила використання AstraZeneca для вакцинації, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини та захворювання другої. 49-річна жінка померла від проблем зі згортанням крові, в той час, як у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, але вона вже видужує.