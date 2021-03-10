Вибух у багатоповерхівці в Бердянську, є жертви, фото — Бердянськ-24

https://racurs.ua/ua/n151518-vybuh-u-bagatopoverhivci-v-berdyansku-ie-jertvy-foto.html

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У багатоповерхівці Бердянська уранці 10 березня прогримів вибух. Інцидент стався на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Волонтерів.

Внаслідок вибуху є загиблі і постраждалі. На місці загинули мешканці квартири — чоловіки 50 та 60 років. Жінка 1971 року народження із тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована в лікарню, повідомляє «Бердянськ 24».

На місці інциденту працює поліція і представники екстрених служб.

Вибух погримів о 9.30, кажуть в Бердянському районному відділі поліції. Правоохоронці встановили, що стався вибух невідомого пристрою.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Згодом вони нададуть їй правову оцінку та кваліфікацію.