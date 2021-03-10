Єрмак. Фото: Інформаційний потік Рівне

https://racurs.ua/ua/n151519-rosiya-musyt-zalyshytysya-storonou-normandskyh-peregovoriv-iermak-video.html

Ракурс

Нормандський формат мусить передбачати участь Росії, вважає очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Єрмака, Росія на сьогодні декларує готовність припинити війну та виступає за реінтеграцію окупованих територій до України.

Єрмак заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він вже чекає на погодження РФ. Про це він заявив під час онлайн-дискусії «Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік».





За словами очільник Офісу президента, Україна досягла консенсусу з німецькою та французькою делегацією, а план, допрацьований Україною, відповідає духу та принципам «Мінська» та нормам міжнародного права. Єрмак зауважив, що він з оптимізмом дивиться на процеси, які відбуваються навколо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Зі сторони Німеччини та Франції в рамках нормандського формату був запропонований дуже потужний крок, який ми обговорюємо, і я сподіваюсь, який за тиждень чи два тижні він буде предметом потужного обговорення під час відеоконференції в рамках норманського формату. Це так звані кластери, це логічні кроки, які повністю відповідають духу та принципам Мінських домовленостей, які відповідають міжнародному праву та можуть стати основою для дорожньої карти, — заявив він.

Натомість метою імплементації цієї «дорожньої карти» має стати справжнє встановлення миру на Донбасі, реінтеграція тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, а також проведення місцевих виборів.

У Російської Федерації заявили, що вперше чують про план щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який створила Україна, Німеччина та Франція. Міністр закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що до цього нічого не знав про це.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі місцеві жителі та правозахисники зафіксували прибуття російських військових для підготовки бойових дій з українською армією. Найманці прибули у новій випрасуваній формі, без шевронів та розпізнавальних знаків.