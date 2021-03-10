Торговля оружием. Фото: Офис генпрокурора

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Офис генпрокурора разоблачил масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие, организованную должностными лицами Нацполиции. Ее участники ежемесячно оформляли более 200 незаконных разрешений за взятки.

Преступную группу создал один из работников разрешительных систем и владелец магазина по продаже оружия, а их пособниками были работники Нацполиции. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.







Дельцы оформляли и выдавали разрешения на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продления сроков их действия за «вознаграждение» в 5−10 тыс. грн. Среди их «клиентов» были представители организованных преступных группировок, лица, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.





Следствие установило более 800 фактов выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Правоохранители провели более 50 обысков и изъяли разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

О подозрении сообщили пяти лицам — одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины, одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области, работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области, а также основателю и директору магазина оружия в Киевской области по фактам получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).





Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Сейчас проводится проверка законности выдачи свыше 2 тыс. разрешений владельцам оружия, в том числе наградного. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, ранее мы сообщали, что всех владельцев оружия в Украине проверят в связи с разоблачением коррупционной схемы выдачи разрешений на владение оружием. Национальная полиция в течение двух недель запустит новую систему выдачи разрешений на оружие.