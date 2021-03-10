Госпитализации. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине снова бушует после кратковременного спада заболеваемости. В Киеве и семи регионах показатель госпитализаций среди больных коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни значительно превышен.

В частности, высокие показатели наблюдаются в «красных» областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Норма госпитализаций составляет 60 человек на 100 тыс. населения. В то же время показатели госпитализаций в регионах таковы:

Ивано-Франковская область — 132,8;

Винницкая область — 111,5;

Черновицкая область — 89,1;

Закарпатская область — 86,5;

Житомирская область — 82,8;

Николаевская область — 68,1;

Хмельницкая область — 63,4;

город Киев — 68,8.

Сейчас в «красной» зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевую» зону отнесли город Киев, Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Остальные 12 областей «желтые».

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина в Украине получила новые ограничения, которые 9 марта утвердил Кабинет министров. В частности, правительство решило запретить работу общественного транспорта, осуществляющего регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, для минимизации распространения коронавирусной инфекции.