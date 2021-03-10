COVID-больницы переполнены — в Минздраве сообщили, где ситуация критическаяhttps://racurs.ua/n151524-covid-bolnicy-perepolneny-v-minzdrave-soobschili-gde-situaciya-kriticheskaya.htmlРакурс
Коронавирус в Украине снова бушует после кратковременного спада заболеваемости. В Киеве и семи регионах показатель госпитализаций среди больных коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни значительно превышен.
В частности, высокие показатели наблюдаются в «красных» областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Норма госпитализаций составляет 60 человек на 100 тыс. населения. В то же время показатели госпитализаций в регионах таковы:
- Ивано-Франковская область — 132,8;
- Винницкая область — 111,5;
- Черновицкая область — 89,1;
- Закарпатская область — 86,5;
- Житомирская область — 82,8;
- Николаевская область — 68,1;
- Хмельницкая область — 63,4;
- город Киев — 68,8.
Сейчас в «красной» зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевую» зону отнесли город Киев, Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Остальные 12 областей «желтые».
Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина в Украине получила новые ограничения, которые 9 марта утвердил Кабинет министров. В частности, правительство решило запретить работу общественного транспорта, осуществляющего регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, для минимизации распространения коронавирусной инфекции.