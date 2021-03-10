Весенняя волна COVID-19 грозит национальной катастрофой. Фото:

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Новая волна коронавируса весной 2021 года может стать для Украины национальной катастрофой.

Ученые считают, что весенняя волна коронавируса в Украине более опасна, чем осенняя. Они объясняют это тем, что COVID-19 стал быстрее распространяться среди украинцев. Об этом 10 марта заявил ученый Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий, сообщается на сайте НАН.

Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой, — отметил он.

По словам Галицкого, весенняя волна коронавируса характеризуется значительным количеством тяжелых и летальных случаев COVID-19. Ученый уверен, что распространение коронавируса уменьшают карантинные меры, но решающую роль играет вакцинация.

Исследователь прогнозирует, что весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик может прийтись на начало апреля. При этом ежедневное количество новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тыс., а число смертей — в 1 тыс.

Напомним, в Киеве и семи регионах показатель госпитализации больных коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни значительно превышен. В частности, высокие показатели наблюдаются в «красных» областях.